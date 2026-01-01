Около 250–300 души са участвали в масово противопоставяне между две фамилии в ромската махала в Асеновград, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов. Към момента са задържани четирима души, а още няколко са установени и предстои да бъдат арестувани.

В района продължава мащабна специализирана полицейска операция с участието на служители на ОДМВР – Пловдив, жандармерията и специализирани полицейски сили. Махалата е била блокирана, за да не се допусне укриване на участници в безредиците. Извършват се проверки по всички линии на полицейската работа – наркотици, незаконна търговска дейност, акцизни стоки без бандерол и други нарушения. За операцията е уведомена и Националната агенция за приходите, чиито екипи също се очаква да се включат.

По думите на старши комисар Костадинов конфликтът между двете фамилии тлее от по-дълъг период, като първите сигнали за напрежение датират още от Гергьовден. В петък ескалацията е довела до задържането на двама души и образуването на бързо производство за закана за убийство по чл. 144 от Наказателния кодекс.

БТА

След този случай в района е бил разположен полицейски патрул, както и екипи на жандармерията с цел предотвратяване на ново напрежение. Въпреки това около 1:00 часа през нощта, буквално пред полицейския автомобил, е възникнало ново масово нарушение на обществения ред.

Според МВР пряк физически сблъсък между двете групи не е имало, вероятно именно заради присъствието на полицейските сили. Участниците са се замеряли с различни предмети, а от едната страна е била използвана въздушна пушка.

При инцидента са пострадали 12 души, които са получили леки повърхностни наранявания вследствие на изстрели с въздушната пушка. След медицински преглед всички са освободени за домашно лечение. Леко е пострадал и полицейски служител, който е бил улучен със сачма, като състоянието му е добро.

По данни на полицията всички задържани и установени участници са криминално проявени, като повечето са и осъждани.

Конфликтът между двете фамилии е с продължителен характер и според МВР няма конкретен повод, а става дума за междуличностно противопоставяне, ескалирало във времето.

Старши комисар Костадинов посочи още, че предварителните данни сочат и проблеми с незаконно строителство в района – част от жилищните постройки са общинска собственост, а други са без изяснен статут. Той призова компетентните институции да предприемат необходимите законови действия.

„Целта на операцията е да бъде възстановен общественият ред и да се покаже, че законът важи за всички“, заяви директорът на ОДМВР – Пловдив.

Към момента няма напрежение. По случая е образувано досъдебно производство.