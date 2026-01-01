Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви днес, че безопасното преминаване на плавателни съдове през Ормузкия проток е възможно единствено по маршрути, контролирани от Иран, и че всеки нов коридор, обявен без съгласуване с Техеран, е "неприемлив".

Според КГИР това е риск за сигурността. Гвардията обяви, че ще предприеме действия срещу кораби, които не спазват изискванията в това отношение, поставени от Техеран.

По-рано Оман обяви, че е координирал действията си с Международната морска организация (ММО) за осигуряване на временен морски коридор за кораби, които желаят да преминат през Ормузкия проток. Това бе съобщено от оманската държавна новинарска агенция, цитирана от Ройтерс.

Трафикът през Ормузкия проток се увеличава, но остава далеч под нивата отпреди войната

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив. Той е стратегически морски проход между Персийския и Оманския залив, през който преминава значителна част от световния износ на петрол и природен газ. Заради ключовото му значение всяко напрежение в района влияе върху енергийните пазари и международната търговия. Иран контролира северния бряг на протока и от години настоява за водеща роля в осигуряването на сигурността и корабоплаването в района. Настоящият спор възникна, след като Оман и Международната морска организация обявиха временен морски коридор за безопасно преминаване на кораби през протока.

Всяко ограничаване на трафика през Ормузкия проток може да засегне доставките на петрол и газ от държави като Саудитска Арабия, Ирак, Катар и Обединени арабски емирства. Поради това всяко напрежение около протока се следи внимателно от енергийните пазари и може да доведе до поскъпване на петрола и транспортните разходи.