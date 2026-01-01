Международната морска организация (ИМО) към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуацията на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив след отварянето на Ормузкия проток.

Операцията следва мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месеци наред конфликт и позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света.

Генералният секретар на ИМО Арсенио Домингес заяви, че евакуацията ще бъде проведена в сътрудничество с държавите от региона и корабната индустрия. „Тази мащабна операция ще бъде проведена в тясно сътрудничество с Иран, Оман, всички други крайбрежни държави в региона, Съединените щати и морската индустрия“, каза Домингес.

„Осигурихме необходимите гаранции за безопасност и внимателно проверихме условията за безопасно корабоплаване, за да подкрепим тези операции“, добави той.

Заради войната: 20 000 моряци и 15 000 пасажери са блокирани в Персийския залив

Иран на практика затвори Ормузкия проток след избухването на войната на 28 февруари вследствие на ударите на САЩ и Израел. Това прекъсване доведе до скок в световните цени на петрола и прекъсна доставките на енергия и други суровини, включително торове. Хиляди моряци останаха блокирани в региона, тъй като корабите им останаха заседнали във водите на Персийския залив.

Корабният трафик се е увеличил, откакто влезе в сила споразумението между САЩ и Иран. Според данни на платформата за анализ на корабоплаването Kpler, поне 36 кораба за превоз на суровини са преминали през Ормузкия проток на 22 юни, което е най-високото ниво на трафик от началото на войната.

ИМО съобщи, че по време на евакуацията могат да се използват два временни маршрута през протока и че корабите ще получат индивидуални инструкции.

Домингес приветства споразумението между Вашингтон и Техеран, като заяви: „След месеци на трудности и страдания за хиляди невинни моряци, както и негативно въздействие върху целия свят, с дълбоко удовлетворение приветствам мирното споразумение, сключено между Съединените щати и Иран“.

Той добави, че споразумението бележи „решаваща стъпка към възстановяването на морската сигурност и прекратяването на неприемливите атаки срещу гражданското корабоплаване“.