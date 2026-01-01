Общо 25 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток, след като ден по-рано беше постигнато споразумение за повторното му отваряне. Това е обем, пет пъти по-голям от средния за първите десет дни на юни и най-високият от средата на април насам, показват данни на платформата за морско проследяване AXSMarine, публикувани днес.

Това е най-големият брой преминавания в рамките на един ден от 18 април, когато бяха регистрирани 28 транзита. Тогава също беше отворен за кратко търговският трафик през протока, който на практика се контролира от Иран и през който при нормални условия преминават близо 20% от световното производство на петрол, както и други ключови суровини.

Отчетеният ръст последва подписването на меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран в сряда. Междувременно разговорите, планирани за днес в Швейцария и предвидени като начало на 60-дневен процес за решаване на основния въпрос за иранската ядрена програма, бяха отложени за неопределено време.

Увеличаването на корабния трафик съвпадна и с най-сериозните смущения в AIS сигналите, наблюдавани от AXSMarine в Персийския залив от началото на конфликта на 28 февруари.

Над 200 търговски кораба са били засегнати едновременно в четвъртък от „спуфинг или необичайно поведение на AIS системите“, съобщи платформата в социалната мрежа X.

„Операциите по разминиране в протока продължават и корабособствениците трябва да проявяват предпазливост, докато застрахователите не възстановят нормалните условия на застрахователно покритие“, заявиха от AXSMarine пред АФП.