Две катастрофи между автомобил и мотор са се случили в рамките на днешния ден в Русе, като при едната има тежко пострадал мотоциклетист. Това съобщи за БТА регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Единият инцидент е възникнал около 12:20 ч. на улица „Алеи Възраждане“. По първоначални данни 51-годишен мъж при движение по прав пътен участък, в условията на ясно време и суха пътна настилка, е загубил контрол над управлявания от него мотоциклет. След падане на пътното платно моторното превозно средство е продължило движението си по инерция, хлъзгайки се по асфалтовата настилка, и се е ударило в движещ се пред него лек автомобил. В резултат на произшествието е пострадал водачът на мотоциклета.

Той е транспортиран и настанен за лечение в Университетската болница „Канев“ в Русе с множество тежки травми. По данни от лечебното заведение той е с опасност за живота. На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство. Причините и обстоятелствата, довели до възникването на пътнотранспортното произшествие, се изясняват.

При другия случай от днес, в района на улица „Богдан войвода“, след сблъсък между автомобил и мотор замесените страни са попълнили двустранен протокол, като липсват данни за сериозни последствия.