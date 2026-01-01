Фентанилът потиска дишането и при предозиране пострадалите загиват от дихателна недостатъчност. Това предупреди анестезиологът от Военномедицинска академия (ВМА) Симон Аждерян по време на брифинг, посветен на опасностите от синтетичния опиоид.

„Никой не посяга към наркотиците, за да стане наркоман или да спре да диша. Всички опиати в началото имат много отпускащ физически и психологически ефект“, обясни доц. Людмила Нейкова, ръководител на Клиниката по токсикология във ВМА.

По думите ѝ фентанилът остава изключително опасен, дори когато е смесен с други вещества.

„Това в никакъв случай не го прави по-слаб. Комбинира се с други вещества, защото се търсят различни ефекти – според финансовите възможности, желания ефект и други фактори“, каза тя и допълни, че фентанилът няма мирис и вкус.

До 10 дози антидот при тежко отравяне

Според специалистите в линейките има антидот срещу фентанила, който блокира действието на опиоидите върху рецепторите в мозъка, контролиращи дишането.

При тежка интоксикация обаче той трябва да бъде приложен в рамките на минути.

„Докато при една доза хероин обикновено е необходима една ампула антидот, при фентанила може да са нужни между пет и десет ампули“, обясни доц. Нейкова.

Тя предупреди още, че веществото е широко разпространено и макар да не може да се говори за пандемия, ситуацията вече има мащабите на епидемия.

МВР: Разбитата лаборатория е снабдявала цялата страна

Изявленията на медиците идват след акцията на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в столичния квартал „Филиповци“, при която беше разкрита нелегална лаборатория за производство на фентанил.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов заяви, че по първоначални данни именно от тази база е произхождал целият фентанил, разпространяван на територията на България.

„Ако информацията е вярна, от утре трябва да има недостиг от веществото в страната“, посочи Николов.

По-рано през деня министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност.

„Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите! Такива са ясните указания на премиера Румен Радев“, заяви министърът.