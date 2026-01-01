Полицията във Варна е задържала двама мъже за наркоразпространение след осъществени сделки с фентанил, съобщиха от ОД на МВР.

В първия случай вчера, в хода на специализирана полицейска операция е задържан 45-годишен мъж непосредствено след продажба на фентанил. При последвалите действия в обитаваното от него помещение са открити различни по вид наркотични вещества - фентанил, марихуана, метамфетамин и метадон, както и електронна везна.

Хванаха мъж с осем пакетчета фентанил, бил в изпитателен срок

При другата реализация са задържали 52-годишен варненец, отново непосредствено след продажба на фентанил. При извършената проверка от него са иззети 43 пакетчета, съдържащи фентанил, и малко количество метадон, както и 7500 евро.

И двамата задържани са криминално проявени и осъждани за престъпления, свързани с наркотични вещества. От полицията припомнят, че фентанилът е сред най-опасните наркотични вещества, разпространявани в световен мащаб. През последните години той все по-често се установява и в Европа, както и в България.

Поради изключително силното си действие дори минимални количества могат да причинят тежки увреждания и смърт. Противодействието на разпространението му остава сред основните приоритети в работата на полицията.

Работата по двата случая продължава под надзора на прокуратурата.