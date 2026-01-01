Нарастване на броя на задържаните и на образуваните досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотични вещества, отчитат от Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за периода 1-31 май 2026 г.

По данни на звеното, което подпомага разследването на престъпления, свързани с наркотици и нелегална миграция, през май са образувани 985 досъдебни производства при 783 през април. Задържаните лица са 1088, докато през предходния месец те са били 905.

Статистиката показва разнообразие на откритите наркотични вещества. През май са иззети над 362 килограма марихуана, повече от 1 килограм фентанил, както и други наркотични вещества и прекурсори.

Сред по-значимите случаи е специализирана полицейска операция на СДВР, проведена на 11 май в София. При претърсване на жилище, обитавано от 52-годишна жена, са открити и иззети над 1 килограм чист фентанил, повече от 10 килограма примеси за фентанил, около 340 грама марихуана, 47 грама кокаин и множество пликове за разфасоване на наркотични вещества.

При друга специализирана операция, проведена на 28 май в село Челопечене, община Каварна, е разкрита оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа. На място са намерени и иззети 924 стръка канабис в различен стадий на растеж, над 3 килограма марихуана и оборудване за отглеждане на растенията.

Данните показват устойчива тенденция към увеличаване на разкритите случаи и задържаните лица при противодействието на престъпленията, свързани с наркотични вещества.