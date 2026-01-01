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Конституционният съд допусна до разглеждане жалбите срещу Закона за държавния бюджет за 2026 г., съобщиха от съда.

Двете производства са образувани по отделни искания на групи народни представители от 52-рото Народно събрание. Тъй като предметът им е един и същ, Конституционният съд е преценил, че между тях има връзка, и е постановил те да бъдат обединени за общо разглеждане.

„Бюджетът е противоконституционен“: ГЕРБ–СДС внесе жалба в КС

На заседанието на 4 август са участвали всички 12 конституционни съдии, а определението е прието единодушно.

Припомняме, че жалбите срещу бюджета бяха внесени в Конституционния съд от парламентарните групи на ГЕРБ и „Продължаваме промяната“, които си осигуриха взаимно необходимите подписи, тъй като нито една от двете формации самостоятелно не разполага с изискваните от Конституцията 48 народни представители. Макар и да оспорват едни и същи текстове, мотивите им се различават. Освен Закона за държавния бюджет за 2026 г., беше атакуван и бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

И ПП с жалби до Конституционния съд срещу Закона за държавния бюджет и този на ДОО

Въпреки че гласуваха против бюджета на правителството на „Прогресивна България“, депутатите от „Демократична България“ и „Възраждане“ не се присъединиха към исканията до Конституционния съд.

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