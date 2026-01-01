След установени нередности при ремонтите на здравни обекти в област Перник министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди пълно отстраняване на всички констатирани пропуски. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването с публикация във Фейсбук.

Решението е взето след проверка на място във филиалите на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник, Брезник и Трън, както и в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести – Перник. В инспекцията участваха народният представител Мартин Жлябинков и заместник областният управител на област Перник Людмил Веселинов.

По думите на министър Ивкова качеството не е формално изискване, а отговорност към всеки пациент и всеки медицински специалист, и тя няма да допусне нито един здравен обект да не отговаря на всички изисквания за безопасност и функционалност. По време на посещението са обсъдени и възможностите за подобряване на условията за работа на медицинските екипи, както и следващите инвестиции в здравната инфраструктура на област Перник.

През юни тази година министър Ивкова каза пред журналисти в Перник, че в срок от близо четири месеца ще бъде завършен ремонтът на Спешното отделение в града. По думите й договорът за ремонта на Спешното отделение в Многопрофилната болница за активно лечение "Рахила Ангелова“ в Перник е подписан на 4 юни 2026 г.

В началото на юни министър Ивкова започна проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ, за да бъде оценен напредъкът по изпълнението им, да бъдат идентифицирани рисковете пред завършването на отделните обекти и да се предприемат мерки за тяхното преодоляване.