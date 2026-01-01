Няма опасност от спиране на АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на река Дунав.

Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова, която е на посещение в българската атомна централа. По думите ѝ ако се запази тенденцията по отношение на нивото на реката, централата може да продължи да работи в следващите седмици.

Атомните централи по Дунав и безводието: Има ли риск за АЕЦ „Козлодуй“

Министър Петрова благодари за предприетите мерки и професионалните действия на изпълнителния директор Иван Андреев. Тя е придружена от експерти от Министерството на енергетиката, представители на ръководствата на Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор.

БТА

Припомняме, че ниското ниво на реката в българския участък затруднява корабоплаването по нея. АЕЦ „Козлодуй“ предприе мерки за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности заради рекордно ниското ниво на река Дунав, съобщиха от централата.

БТА

От началото на юли е създадена специална работна група за управление на ситуацията, която изпълнява програма с необходимите действия при продължително понижаване на нивото на реката. Поддържа се постоянна комуникация с Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за проследяване на тенденциите в изменението на нивото.

БТА

Заради исторически ниското равнище на Дунав безпрецедентно беше спряна АЕЦ "Пакш" в Унгария от съображения за сигурност, а в петък (31 юли) румънското правителство на премиера в оставка Илие Боложан обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия август.

АЕЦ „Козлодуй“ въведе мерки заради рекордно ниското ниво на Дунав

Заради извънредната ситуация военните в страната осъществиха контролиран взрив с цел да се осигури по-голям дебит вода за нуждите на АЕЦ "Черна вода". Както властите в Румъния, така и в Унгария призоваха големите енергийни консуматори да намалят доброволно своето потребление.

Сърбия също изпитва проблеми заради засушаването на Дунав. Президентът Александър Вучич обяви, че рафинерията в Панчево на сръбската петролна кампания НИС може да се наложи да спре дейността си поради ниското ниво на Дунав.