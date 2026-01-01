Комисията за финансов надзор (КФН) приключи подготовката на всички подзаконови нормативни промени, необходими за въвеждането на новите правила във втория и третия стълб на пенсионното осигуряване. Те ще влязат в сила от 1 януари 2027 г., съобщиха от регулатора.

От КФН посочват, че в рамките на по-малко от четири месеца – до определения от законодателя срок 31 юли 2026 г. – са били прегледани 30 подзаконови нормативни акта, изготвени са необходимите изменения, проведени са обществени консултации и са приети всички необходими нормативни промени.

Според Комисията процесът е бил изключително сложен, тъй като засяга както натрупването на пенсионните спестявания, така и тяхното изплащане.

Какво се променя?

Сред най-важните промени е разширяването на гаранциите за пенсионните спестявания. Предвижда се да бъдат гарантирани внесените осигурителни вноски, както и първоначалният размер на плащанията при пенсиониране, изчислен въз основа на направените вноски и натрупаната доходност.

Въвеждат многофондова система във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Промените включват още:

по-високи капиталови изисквания към пенсионноосигурителните дружества;

възможност осигурените лица да избират как да се управляват средствата им чрез динамичен, балансиран или консервативен подфонд;

обвързване на част от таксите на пенсионните дружества с постигнатата доходност.

Важен срок за осигурените

От КФН напомнят, че между 1 септември и 30 ноември 2026 г. осигурените лица ще могат да подадат заявление до пенсионното дружество, което управлява универсалния им пенсионен фонд, и да изберат предпочитания начин за управление на своите спестявания.

Хората, които не знаят в кой универсален пенсионен фонд се осигуряват, могат да направят справка чрез Националната агенция за приходите.

За информация и консултации Комисията препоръчва гражданите да се обръщат към квалифицирани представители на пенсионноосигурителните дружества и техните оторизирани посредници. Информация за офисите им е публикувана в публичните регистри на КФН.

Нови възможности за инвестиции

От 1 януари 2027 г. пенсионните спестявания ще могат да бъдат инвестирани и в инфраструктурни облигации, както и в акции на дружества, свързани с инфраструктурни проекти от особено значение за обществото и икономиката.

Според КФН новата нормативна рамка има за цел да осигури по-голяма защита на осигурените лица, повече възможности за избор при управлението на пенсионните им спестявания и по-тясна връзка между доходността на фондовете и таксите, които пенсионните дружества събират.