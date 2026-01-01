Около кърменето все още битуват много митове и един от най-лошите е за нехранителната кърма, каза консултантът по кърмене д-р Дияна Петрова. Тя е сред инициаторите на отбелязването на Световната седмица на кърменето във Варна, в рамките на която са предвидени няколко събития и срещи с млади родители.

„Няма такова нещо като нехранителна кърма, това е най-перфектната течност, която може да приема бебето и то, произведена точно от неговата майка“, посочи Петрова.

По думите ѝ е крайно време жените да разберат, че диетата им в този период от живота им трябва да бъде разнообразна. Често жени казват, че ядат само пилешко, картофи и ориз, а това е най-вредното нещо, което могат да направят за техните деца, изтъкна Петрова. Тя уточни, че тези майки се ограничават, тъй като са чували, че например част от цитрусовите плодове са алергени. Опасенията им, че могат да предизвикат алергия у бебето докато кърмят, са неоснователни, посочи експертът. Според нея дори е обратното - преминавайки алергените в минимални количества в кърмата, подготвят детето за срещата му с тези храни след няколко месеца. Кърмещата жена може да яде всичко, което е добре за нейното тяло, забранени храни за нея реално няма, посочи Петрова.

Според нея кърменето и антибиотиците също не са взаимоизключващи се. Днес има перфектни медикаменти, включително антибиотични, които не е опасно да бъдат приемани от майката, каза консултантката и уточни, че когато имат нужда от лечение, кърмачките трябва да потърсят своя акушер-гинеколог или педиатър и той ще им предпише правилното лекарство.

Петрова посочи още, че у нас все още не са напълно отмрели навиците да се слушат баби и прабаби. Според нея обаче през последните години все повече жени започват да кърмят по-продължително време, да търсят съвети от специалисти. Лошото е, че са много и тези, които се доверяват безрезервно на интернет, допълни Петрова. Според нея информацията в глобалната мрежа е разнообразна, но много често противоречива. Затова нейният съвет към младите майки е да се доверяват на проверени и достоверни източници, например Националната асоциация „Подкрепа за кърмене“. Освен това всяка кърмачка винаги може да потърси консултантите на организацията, допълни Петрова. По думите ѝ такива има във всеки град и отговарят изчерпателно, безплатно и почти денонощно на обаждания.

За ширещите се митове около кърменето консултантката изтъкна още, че няма значение нито на колко години е родила жената, нито колко голям е бюстът ѝ.

През тази година Световната седмица на кърменето се провежда под мотото „Кърменето за устойчив старт в живота: да подкрепим работещите решения“. В рамките на инициативата във Варна са планирани няколко безплатни събития, насочени към бъдещи родители и кърмещи майки. Утре, 5 август, от 9:00 до 18:00 часа, в района на Фестивалния и конгресен център ще се проведе инициативата „Варна кърми“. През целия ден посетителите ще могат да се присъединят, когато им е удобно, и да зададат своите въпроси на специалистите. На 6 август от 17:00 часа в медицински център „Вита Нова“ ще се проведе среща „Най-спорните въпроси за кърменето“.