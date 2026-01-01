Над 1700 са вече починалите от ебола в Демократична република Конго, където се наблюдава най-бързо разпространяващата се епидемия от опасното заболяване, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официални данни.

Към днешна дата са регистрирани общо 3802 инфектирани и 1707 смъртни случая, показва статистиката на правителството. Не е ясно кога епидемията ще достигне своя пик, заяви д-р Жан Касея, генералният директор на Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията.

Касея днес посети за втори път град Буния, който се намира недалеч от епицентъра на епидемията. Той предупреди, че близо 80% от новите случаи не се откриват чрез проследяване на контактни лица и че вирусът вече се разпространява свободно сред местните жители.

Обявената на 15 май епидемия е свързана с щама Бундибуджо, за който няма одобрени ваксини или протокол за лечение. От Центровете за контрол и превенция на заболяванията в Африка казаха, че мерките срещу епидемията са затруднени от забавяния в проследяването на контактни лица, проблеми с достъпа до засегнатите райони, недоверието, проявявано от местните жители, и упражняваното от въоръжени групировки насилие.

Епидемията е съсредоточена предимно в отдалечената провинция Итури в източната част на ДР Конго, където са регистрирани близо 90% от случаите. Има обаче потвърдени случаи в още пет провинции, както и в един от най-големите градове - Кисангани.

Съседна Уганда обяви, че еболата вече не се разпространява на нейна територия, след като в средата на юни беше изписан последният пациент.

Медицинските работници в тежко засегнатия град Монгбвалу вчера отправиха ултиматум към властите заради неизплатените си заплати. Здравните служители предупредиха, че ако до 24 часа не получат отговор на исканията си, протестните им действия ще „ескалират“.

Основно предизвикателство е, че все още не е идентифициран нулевия пациент, а проследяването хилядите контактни лица е затруднено от разселването, предизвикано от действията на въоръжените групировки и незаконния добив на полезни изкопаеми в региона.

Неотдавна медицинските работници в град Буния обявиха стачка заради неизплатени заплати и опасни условия на труд. Според Световната здравна организация (СЗО) над 100 здравни служители са били инфектирани с ебола от началото на епидемията.

Досега в Африка не е имало епидемия, която да причини смъртта толкова много хора за такъв кратък времеви период. Дори и при епидемията от 2014 - 2016 г., когато бяха регистрирани 28 000 заразени и 11 000 починали. Тогава първите 1000 смъртни случая бяха регистрирани осем месеца след началото на разпространението на болестта.

От СЗО днес заявиха, че има бърз напредък в изпитанията на експериментални лечения, превантивни лекарства и ваксини за щама Бундибуджо в ДР Кого, предаде Ройтерс.

Васи Мурти, временно изпълняващ длъжността ръководител на Програмата за научноизследователска и развойна дейност „Блупринт“ (R&D Blueprint) на СЗО, заяви пред журналисти в Женева, че изследователските протоколи, разработени преди началото на епидемията, са помогнали за ускоряването на тестването на нови методи на лечение.

Мурти посочи, че клиничните изпитания при тази пандемия са започнали по-бързо, отколкото при предходните. „Вярно е, че предклиничните данни, които наблюдаваме, са обещаващи“, добави той. Мурти обаче предупреди, че изпитанията единствено могат да установят дали дадени протоколи за лечение и ваксини са ефективни.