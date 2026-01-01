Унгарската атомна електроцентрала „Пакш“ работи с около 12 процента от капацитета си, след като рекордно ниските нива на река Дунав наложиха постепенното спиране на три от четирите ѝ реактора, съобщиха унгарските власти.

Според данни на Унгарската агенция за атомна енергия (HAEA) в момента работи само една турбина, която произвежда около 240 мегавата при инсталирана мощност на централата от 2 гигавата.

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Премиерът Петер Мадяр заяви, че около 1:30 ч. местно време (през нощта) централата е била „само на няколко милиметра“ от пълно изключване, но понижението на нивото на Дунав е спряло, а до сутринта реката се е покачила с около 1,5 сантиметра.

„В момента централата работи с последната си турбина при безопасни условия“, написа Мадяр в профила си във „Фейсбук“ (Facebook) преди посещението си в АЕЦ „Пакш“.

Централата, която обичайно осигурява над 40 процента от електроенергията на Унгария, използва водите на Дунав за охлаждане. Продължителната гореща вълна и сушата в големи части на Европа доведоха до рекордно ниски нива на реката и създадоха риск от първото пълно спиране на централата, откакто първият ѝ реактор беше въведен в експлоатация през 1982 година.

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Според Мадяр доброволните ограничения на потреблението на електроенергия, въведени от домакинства и над 300 компании по призив на правителството, са намалили търсенето и са облекчили натоварването на електроенергийната система.

Въпреки лекото покачване на нивото на Дунав унгарският премиер предупреди, че настоящата седмица остава критична, тъй като се очаква горещото време да се задържи. Ако се наложи централата да бъде изключена за по-дълъг период, Унгария ще трябва да увеличи вноса на електроенергия.