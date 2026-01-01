Ниското ниво на река Дунав в резултат на екстремната суша породи опасения за задаваща се енергийна криза в страни от Балканите, а продължаващата гореща вълна в региона не предвещава валежи, които да осигурят естествен благоприятен изход от ситуацията.

В края на юли Румъния обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август поради спад в производството на електроенергия, причинен от сушата и ниските нива на реките.

Днес правителството на страната призова големите индустриални потребители за икономия на енергия, а временният премиер Илие Боложан, който ръководи и Министерството на енергетиката, обяви, че част от компаниите, които са големи консуматори на енергия, ще коригират работните си графици по време на пиковите часове.

Автомобилостроителите „Дачия“ (Dacia) и „Форд“ (Ford) са взели решение да спрат временно производството си от днес до 19 август, като ще използват този период за дейности по поддръжка и по този начин ще постигнат икономии на енергия от приблизително 200 MW, съобщи премиерът.

В опит да осигури продължаването на работата на атомната си електроцентрала "Черна вода" Румъния прибегна до контролиран взрив на скално образувание, за да отклони повече вода от Дунав към централата, чийто Първи реактор беше спрян още в края на юли поради ниския дебит на Дунав. Операцията по детонирането на скалата, за която е бил използван 180 килограма експлозив, е преминала успешно, съобщи министърът на националната отбрана на страната Раду Мируца, добавяйки, че всеки допълнителен ден, в който електроцентралата продължава да работи, е печалба.

Ниското ниво на Дунав застраша работата и на румънската АЕЦ „Черна вода“

За да покрие производствения дефицит, причинен от спирането на Първи реактор на единствената си АЕЦ, Румъния започва да внася ток от Украйна през Молдова, съобщи Нуклеарелектрика (Nuclearelectrica), компанията оператор на АЕЦ „Черна вода“. Преди дни премиерът Боложан информира, че дискусии за внос на енергия за вечерните часове страната води и с България и Гърция.

Пред подобни проблеми е изправена и съседна Сърбия, през която преминава една пета от река Дунав.

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че поради ниското ниво на реката рафинерията в Панчево на сръбската петролна кампания НИС може да се наложи да спре дейността си.

Рафинерията на единствената национална петролна компания на Сърбия НИС в Панчево е разположена директно на Дунав и има собствено речно пристанище. Това позволява готови горива да се товарят директно на баржи за износ към съседни страни по реката.

През последните дни сръбският премиер Джуро Мацут и министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Ханданович отправят призив към гражданите да потребяват електричество пестеливо и рационално.

В края юли бе въведено бедствено положение на териториите на сръбските общини Сомбор, Кула и Върбас, които се намират в автономната област Войводина (Северна Сърбия).

Нивото на Дунав продължава да спада и в българския участък, затруднявайки условията за корабоплаване и налагайки въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци, съобщиха от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе.

Двата енергоблока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с планираното натоварване въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, съобщи Министерството на енергетиката в актуализирана информация до медиите.

Към 17:00 ч. на 2 август двата блока на централата произвеждат електроенергия съгласно утвърдения график. От министерството отбелязват, че ниското ниво на Дунав вече е довело до спиране на унгарската АЕЦ „Пакш“ и създава затруднения за атомни електроцентрали и в други държави.

Нивото на Дунав при Лом се е понижило с пет сантиметра за последното денонощие и вече е отрицателно – минус един сантиметър под морското равнище, съобщиха днес от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

На този фон продължаващата гореща вълна не дава надежди за скорошно преодоляване на създалата се кризисна ситуация, а според сръбски метеоролози дъждове, които биха могли да вдигнат нивото на р. Дунав, не се очакват в следващите седмици.

Нивото на река Дунав в българския участък остава ниско, показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за вторник, 4 август.

Отрицателни водни стоежи са отчетени при шест от седемте основни хидрометеорологични станции. Най-ниско е нивото при Русе – минус 94 см, като за последните 24 часа е регистрирано понижение с 2 см.

При Оряхово водният стоеж е минус 82 см, при Силистра – минус 77 см, а при Ново село – минус 58 см. В Свищов е отчетено ниво от минус 38 см, а при Лом – минус 1 см.

Единствено при Никопол водният стоеж е над условната нулева кота – 4 см. За останалите станции към момента няма публикувани данни за промяната на нивата през последното денонощие.

Най-голямо водно количество е измерено при Никопол – 2081 куб. м в секунда, следван от Лом с 2035 куб. м в секунда. Най-нисък е отчетеният отток при Оряхово – 1329 куб. м в секунда.

Температурата на водата по течението на българския участък на Дунав е между 25,8 и 27,3 градуса. Най-топла е водата при Русе и Силистра – 27,3 градуса, а най-ниска температура е измерена при Ново село – 25,8 градуса.