ГЕРБ обвини „Демократична България“ в политическа пропаганда и заяви, че няма да позволи партията да бъде въвличана в медийна кампания, основана на внушения вместо на факти. Повод за реакцията стана съобщението на ДБ, че са получили отговор от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) във връзка с публикуван от BIRD документ, свързан със санкциите по закона „Магнитски“.

„Винаги сме споделяли позицията и сме съдействали обективната истина да бъде изяснена! Ние я знаем! Но отново гледаме добре познат сценарий – взема се един процесуален документ, изваждат се изречения и се размахват некоректно в публичното пространство“, написаха от ГЕРБ във Facebook.

От партията подчертават, че става дума за процесуален документ, а не за съдебно решение.

ДБ с въпроси до OFAC, прокуратурата и ДАНС за Борисов, Горанов и „Магнитски“

„Нека бъдем коректни – публикуван е процесуален документ, а не съдебно решение. Опитите отделни изречения да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда, а не правен анализ“, заявяват от ГЕРБ.

Според тях от отговора на OFAC става ясно единствено, че американската служба защитава решението на администрацията на САЩ да наложи санкции.

Реакцията идва, след като по-рано от „Демократична България“ съобщиха, че са изпратили запитване до OFAC във връзка с публикуван от BIRD документ, според който службата приема за установено, а бизнесменът Васил Божков е признал, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов в замяна на благоприятно третиране на бизнеса му. Според документа описаното поведение е разгледано като подкуп за целите на приложимия санкционен режим.

От ДБ поискаха OFAC да уточни дали приема за установено, че Божков е подкупвал Борисов, както и защо Владислав Горанов е санкциониран по глобалния закон „Магнитски“, а спрямо Борисов не е наложена аналогична публична мярка. Коалицията отправи въпроси и към изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и ДАНС с настояване да бъде проверена новата информация и при необходимост да бъдат възобновени или образувани съответните производства.