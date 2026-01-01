Бюджетен дефицит от 2,2 млрд. евро на касова основа към края на юли очаква Министерството на финансите, което обяви предварителни данни и оценки. Това представлява 1,7 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), съобщиха от ведомството.

МФ обяви, че бюджетният дефицит възлиза на 2,416 млрд. евро на касова основа към края на месец юни и отрицателното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) се равнява на 1,9 на сто от прогнозния БВП. Бюджетният дефицит възлизаше на 2,507 млрд. евро, или 2 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), на касова основа към края на май.

За подобрението на бюджетното салдо на месечна база за юли 2026 г. влияние оказа полученото от Европейската комисия на 31.07.2026 г. плащане по четвъртото искане от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в размер на 0,9 млрд. евро. През месец август са концентрирани значителни по размер плащания за инвестиции по ПВУ, чието изпълнение трябва да приключи при спазване на крайния срок на Механизма за възстановяване и устойчивост, уточняват от МФ.

Очаква се страната ни да получи още 109 млн. евро тази седмица по НПВУ.

На база на предварителните оценки приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2026 г. се очаква да бъдат в размер на 26,4 млрд. евро, което е 53,2 на сто от годишните разчети за 2026 г. и с 2,7 млрд. евро (11,3 на сто) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо юли 2025 г. с 1,8 млрд. евро (9,3 на сто), и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 1,3 млрд. евро. Неданъчните приходи са по-ниски с 0,4 млрд. евро спрямо седемте месеца на 2025 г. основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г. (поради внесен междинен дивидент през 2025 г.).

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2026 г. са в размер на 28,6 млрд. евро, което е 50,3 на сто от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към юли 2025 г. бяха в размер на 25,9 млрд. евро. Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 01.07.2025 г и 01.07.2026 г., увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост, и други, посочват от финансовото министерство.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2026 г. от централния бюджет, възлиза на 0,7 млрд. евро, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.