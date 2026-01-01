„Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ имат обща посока по отношение на предстоящите президентски избори. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, като подчерта, че двете формации работят заедно за предстоящия вот.

По думите на Мирчев подготовката за президентските избори върви активно.

„Работим много активно. Текат организационни срещи и сега. Надявам се скоро да има новини“, заяви той.

Мирчев беше категоричен, че няма да има обща партийна кандидатура с ГЕРБ.

„Няма да има обща партийна кандидатура с ГЕРБ. Бъдещият кандидат за президент, когато реши, сам ще обяви, че ще е кандидат“, каза още той.

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Мирчев подчерта, че до момента не е обсъждана партийна кандидатура за президент, тъй като според него бъдещият държавен глава трябва да получи широка обществена подкрепа.

„Никога не сме обсъждали партийна кандидатура. Считаме, че бъдещият кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество. Това е много трудно в момента, защото българското общество е много разделено. Поради тази причина въобще не сме коментирали партийна кандидатура“, заяви той.

По думите му именно това е причината да няма очаквания за обща партийна кандидат-президентска двойка с ГЕРБ.

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„Затова сме и песимисти заедно с ГЕРБ да имаме обща партийна двойка“, каза още Мирчев.

Президентските избори вече са официално насрочени за 25 октомври 2026 г., след като решението на Народното събрание беше обнародвано в последния брой на „Държавен вестник“. Датата беше определена на последното пленарно заседание преди лятната ваканция на парламента. Според Конституцията, ако на първия тур не бъде избран президент, в седемдневен срок се провежда балотаж.