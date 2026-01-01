Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев назначи Лъчезар Кръстев за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) със заповед от 4 август.

Новият директор поема поста от Пламен Тодоров, който е освободен на 3 август.

Нов–стар директор на АДФИ: Пламен Тодоров поема поста

Кръстев е завършил Стопанската академия „Д. А. Ценов“, Свищов, като магистър по „Икономика и управление на индустрията“. Придобива професионална квалификация „Международни икономически отношения и митническа политика” в УНСС, София. Има специализация по икономика в Университета Пасау, Германия.

От 1991 до 2013 г. последователно е заемал длъжностите митнически инспектор, главен експерт в дирекция „Митнически режими и процедури“, ръководител сектор и началник на отдел „Митническо складиране, складове под митнически контрол, свободни зони и свободни складове“, началник на Митническо бюро Обеля и на Митническо бюро София-Изток. За периода от 2013 – 2014 г., както и 2021 – 2024 г. е заместник-директор на Агенция „Митници“. Владее немски и английски език.