„Възраждане“ ще издигне собствен кандидат за президент, като името му ще бъде обявено в началото на септември. Това съобщиха от партията във Фейсбук.

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов каза в края на юли, че се обсъждат пет имена във връзка с кандидатурата на партията за президент. "Ще направим вътрешно и външно проучване, за да видим кое от тези имена се възприема най-добре", посочи той.

Датата 25 октомври бе определена от Народното събрание за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент по време на последното заседание преди ваканцията на депутатите. Според Конституцията, ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в седемдневен срок се провежда балотаж.

Решението за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на България на 25 октомври 2026 г. (неделя) е обнародвано в днешния брой на „Държавен вестник".