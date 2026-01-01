Висшият съвет за национална сигурност на Иран (ВСНСИ) обяви, че съгласно Меморандума за разбирателство от Исламабад корабите няма да заплащат такси за преминаване през Ормузкия проток през следващите 60 дни, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

В изявление, публикувано късно вчера, Съветът съобщи, че кандидатстващите за преминаване през Ормузкия проток няма да дължат никакви такси за период от 60 дни, като тези разходи ще бъдат поети от администрацията на Иран.

Съответно на Иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив е разпоредено да обработва и дава приоритет на подадените заявления във възможно най-кратки срокове, за да бъдат изпълнени целите на Меморандума за разбирателство от Исламабад, се посочва още в изявлението.

В него се допълва, че предвид специфичните условия и наличието на определени рискове за безопасността по маршрута, както и необходимостта от гарантиране на сигурното корабоплаване и предотвратяване на морски инциденти, корабите трябва да преминават по определения им маршрут и в обявеното за тях време, така че капацитетът на трафика постепенно да може да бъде увеличаван.

Оперативните процедури и техническите подробности относно преминаването през Ормузкия проток ще бъдат обявени от контролно-пропускателната служба.

Освен това се подчертава, че необходимите мерки по други въпроси, включително разминирането, ще бъдат предприети в съответствие с параграф 5 от Меморандума за разбирателство.