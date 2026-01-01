Американската армия отмени официално блокадата си за плавателните съдове, влизащи и излизащи от пристанищата и бреговите зони на Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение, публикувано от Централното командване на Въоръжените сили на САЩ в социалната платформа "Екс".

В изявлението се казва и че американските военноморски кораби, които са в прилежащата акватория, засега ще останат там.

По-рано днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че 12,5 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток след подписването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран за слагане на край на продължилата почти четири месеца война.

Президентите на САЩ и Иран подписаха меморандума за прекратяване на близкоизточната война

Ванс каза още, че Иран не е обстрелвал кораби снощи. По думите му Ислямската република ще трябва да се сдобие с много пари, за да възстанови програмата си за ядрени оръжия.

Иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив ще вземе мерки за издаването на бързи разрешения за кораби, които искат да преминат през Ормузкия проток - съгласно меморандума за разбирателство, подписан между Иран и САЩ, обяви от своя страна Върховният съвет за национална сигурност на Иран, цитиран от Ройтерс.

Ще бъдат предприети действия по разчистване на мините в протока, както повелява споразумението за прекратяване на огъня, но в същото време към екипажите на плавателните съдове е отправен съветът да се придържат стриктно към маршрута и графика, указан от иранската служба, се допълва в изявлението, разпространено в ирански държавни медии.

ОАЕ планират да намалят зависимостта си от Ормузкия проток до нула

Президентите на САЩ и Иран Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан подписаха поотделно споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток.

Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облекчаване на икономическото си положение.

Утре в Швейцария ще се състои официалната церемония по повод подписването на меморандума за разбирателство, като ще започнат и технически дискусии по споразумението.