Френският танкер за втечнен природен газ (LNG) Mraikh е напуснал Персийския залив през Ормузкия проток, показват данни на платформата за проследяване на кораби MarineTraffic. Това е първият LNG танкер, преминал по маршрута след началото на конфликта с Иран.

Корабът плава под френски флаг и е собственост на базирано в Нант подразделение на норвежката компания Knutsen OAS Shipping.

Според платформата на аналитичната компания Kpler, която следи товарните превози по море, танкерът е превозвал 76 535 тона втечнен природен газ, натоварени в Рас Лафан, Катар. Крайната му дестинация е пристанище Касим в Пакистан, предаде АФП.

Съединените щати заявиха, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново в рамките на няколко дни, след като в неделя беше обявено споразумение с Иран за прекратяване на продължилия три месеца и половина конфликт.

Ормузкият проток е един от най-важните морски коридори в света, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ (LNG). Всяко напрежение в региона, особено между Иран и западните държави, традиционно поражда опасения за сигурността на корабоплаването и стабилността на енергийните пазари.

През последните години районът е сцена на периодични инциденти и геополитически напрежения, които влияят върху цените на енергоносителите и маршрути на танкерите. Заради стратегическото си значение, движението през протока се следи внимателно от международни платформи за проследяване на кораби и анализатори на енергийния пазар.