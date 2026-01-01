Два германски кораба са на път към Червено море, като предварително разполагане за възможна военна мисия в Ормузкия проток, заяви днес германският министър на отбраната Борис Писториус преди началото на срещата с колегите му от страните от НАТО в Брюксел, предаде Ройтерс..

“Нуждаем се от разрешителна рамка, а именно от одобрение от Иран и Оман, както и от мандат от парламента, преди да се включим в каквато и да е мисия по разминиране”, каза Писториус.

Той обяви също, че Германия ще финансира с 200 млн. евро четвъртия пакет по програмата ПЪРЛ (PURL) за закупуване от САЩ на оръжие за Украйна, както и на още ракети прехващачи ПАК-3 (PAC-3) за системите "Пейтриът".

Новият пакет по програмата ПЪРЛ ще бъде обявен от Швеция, Норвегия и Кaнада и ще бъде на стойност около 100 млн. долара, уточни шведският министър на отбраната Пол Йонсон.

Писториус подчерта, че е от ключово значение да има пътна карта за синхронизиране на съкращенията на американското участие в силите на НАТО за реагиране при кризи.

“Все още не е взето решение кой съюзник кои способности ще поеме”, отбеляза германският министър на отбраната. “Можем бързо да компенсираме много от способностите, но не и някои от тях, като например нанасянето на високоточни удари на голяма дълбочина”, добави той.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен също коментира преди срещата в Брюксел, че ще има сериозни дискусии по въпроса кой от съюзниците какво ще направи за запълване на празнините, останали след изтеглянето на САЩ от силите за реагиране при кризи на НАТО.

Естонският министър на отбраната Хано Певкур от своя страна каза на влизане в централата на НАТО, че европейските страни трябва да вземат участие в осигуряването на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток.