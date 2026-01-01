Най-малко две дузини търговски кораби са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа. Въпреки постепенното възстановяване на корабопотока, той остава далеч под нивата отпреди войната, когато средно около 110 кораба дневно са прекосявали стратегическия морски маршрут.

Според данни на MarineTraffic трафикът през протока непрекъснато нараства, но все още не е достигнал предвоенните си стойности. Увеличението идва, след като Иран и САЩ се споразумяха да създадат гореща линия за комуникация, която да помогне за предотвратяване и разрешаване на евентуални недоразумения с държавите, чиито кораби преминават през тесния воден път, съобщи главният преговарящ на Иран.

Ормузкият проток остава в центъра на напрежението между Иран, САЩ и техните съюзници, след като през последните месеци районът беше засегнат от военни действия и сериозна криза в корабоплаването. Водният път, през който обикновено преминава близо една пета от световната търговия с петрол, беше частично блокиран и стотици кораби отложиха или промениха маршрутите си заради опасения за сигурността.

През юни САЩ и Иран постигнаха временно споразумение за намаляване на напрежението и възстановяване на корабния трафик. В резултат на това през последните дни все повече търговски и петролни танкери започнаха отново да преминават през протока. Въпреки това трафикът остава значително под нормалните нива отпреди конфликта, а корабните компании продължават да действат предпазливо заради риска от нови инциденти и неяснотите около режима на преминаване.

Допълнително напрежение създават споровете около бъдещия контрол върху протока. Иран настоява за по-голяма роля в управлението на корабоплаването и предлага нови правила за преминаване, докато САЩ и западните държави настояват за свободно корабоплаване съгласно международното право. В последните дни имаше и противоречиви сигнали от Техеран относно евентуално ново ограничаване на движението през пролива, което засилва несигурността на пазарите.

Заради стратегическото значение на Ормузкия проток всяка промяна в ситуацията се следи внимателно от енергийните пазари. Опасенията от ново прекъсване на трафика могат бързо да доведат до поскъпване на петрола и повишаване на транспортните разходи в световната търговия. Въпреки признаците за постепенно възстановяване, анализаторите предупреждават, че връщането към предвоенните обеми на корабоплаване може да отнеме още месеци.

Ормузкият проток е тесен морски проход между Оман и Иран, който свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. Той е един от най-важните стратегически морски маршрути в света, тъй като през него преминава значителна част от глобалния износ на петрол и втечнен природен газ от държавите в Персийския залив.

В най-тясната си част протокът е около 33 километра широк, а корабните коридори за движение в двете посоки са с ширина едва по няколко километра. Това го прави особено уязвим към военни конфликти, инциденти и заплахи за корабоплаването.

Заради ключовото си значение за световната енергийна търговия всяко напрежение в района на Ормузкия проток обикновено води до опасения за прекъсване на доставките на суров петрол, повишаване на транспортните разходи и колебания в цените на енергоносителите на международните пазари.

През годините Иран нееднократно е заплашвал да ограничи или блокира корабоплаването през протока в отговор на международни санкции или военен натиск, което превръща района в една от най-чувствителните геополитически точки в света.