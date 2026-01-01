Най-малко 20 петролни танкера, превозващи общо около 35 млн. барела суров петрол, са напуснали Персийския залив през Ормузкия проток след постигнатото споразумение между САЩ и Иран за отваряне на морския коридор, показват данни на платформата за проследяване на корабния трафик „Кплер“ (Kpler), цитирани от Си Ен Би Си.

Танкерите, които не са с ирански произход, са били блокирани в Персийския залив повече от три месеца, след като Техеран на практика затвори Ормузкия проток в началото на конфликта, посочват анализатори на „Кплер“ в доклад, цитиран вчера. По думите им се очаква танкерите да достигнат крайните си дестинации, предимно в Азия, до началото на август.

Общият потвърден износ на петрол през Ормузкия проток е нараснал до около 4,8 млн. барела дневно след споразумението между САЩ и Иран, показват данните на платформата. През юни обемите са най-високите от началото на конфликта между САЩ и Израел срещу Иран, започнал в края на февруари, но остават значително под предвоенните нива от около 15 млн. барела дневно.

Ирански танкери с около 21 млн. барела също са преминали през протока през юни, допълват анализаторите. Американските военноморски сили вдигнаха блокадата на иранските пристанища на 18 юни, а по-късно Министерството на финансите на САЩ отмени санкциите върху продажбите на ирански петрол до август.

Рекорден брой търговски кораби преминаха през Ормузкия проток

Танкерите, натоварени от края на април, са изнесли общо 51 млн. барела през този месец. Според „Кплер“ става дума за кораби с неустановен произход, чиито транспондери са били изключени, което предполага, че реалният обем вероятно е по-висок.

Ръстът на износа на петрол се случва на фона на понижаване на оценката за риска при преминаване през Ормузкия проток до „умерен“ от Съвместния център за морска информация (JMIC), координиран от съюзнически флотилии в Близкия изток.

Центърът е ръководена от САЩ организация за морска сигурност със седалище в Бахрейн, която координира действията между съюзническите военноморски сили и търговските кораби в Близкия изток, уточнява Си Ен Би Си.

„Атака е възможна, но не и вероятна, а общият риск е намалял след прилагането на меморандума между САЩ и Иран“, се посочва в последния бюлетин на съвместния центът. Още на 4 юни ситуацията със сигурността бе оценена като „критична“ от Международната агенция по мореплаване (IMO) към ООН – най-високата оценка за заплаха.

Агенцията по мореплаване посочи вчера, че ще приложи план за евакуация на над 11 000 моряци, които все още са блокирани в Персийския залив - мярка, която бе подкрепена от Иран, Оман, САЩ и другите държави от Персийския залив.

„Осигурихме необходимите гаранции за безопасност и напълно проверихме условията за безопасно плаване“, заяви генералният секретар на агенцията Арсенио Домингес.