Оман снощи обяви, че е координирал действията си с Международната морска организация (ММО) за осигуряване на временен морски коридор за кораби, които желаят да преминат през Ормузкия проток, съобщи оманската държавна информационна агенция, цитирана от Ройтерс.

Корабите, които желаят да използват временния коридор, ще трябва да се съгласуват с ММО въз основа на координатите, обявени от организацията и оманските власти, добави агенцията.

Мярката има за цел да гарантира свободата на корабоплаването през стратегическия воден маршрут в съответствие с международното право и морското право, които защитават свободата на корабоплаването, и без да бъдат налагани транзитни такси.

Ормузкият проток свързва Персийски залив с Омански залив и оттам с Арабско море. През него преминава приблизително една пета от световната търговия с петрол и значителна част от износа на втечнен природен газ от държавите в Залива.

Основните износители, зависещи от този маршрут, са Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Кувейт, Катар и Ирак.

След ескалацията на напрежението между Иран, Израел и САЩ през последните седмици се появиха опасения, че Техеран може да затрудни или дори временно да блокира корабоплаването в протока. Исторически Иран нееднократно е заплашвал с подобни действия при военни или санкционни кризи.