Ричард Гиър сподели рядка семейна снимка, на която позира с третата си съпруга Алехандра Гиър и двамата им сина по време на разходка с лодка край Статуята на свободата в Ню Йорк по случай националния празник на САЩ – Четвърти юли.
Следващия месец актьорът ще навърши 77 години, което означава, че е с 34 години по-възрастен от съпругата си Алехандра, за която се ожени преди осем години.
Richard Gere’s Wife Alejandra Silva Shares Sweet Fourth of July Photo With Their Sons: Richard Gere and his wife, Alejandra Silva, shared a sweet glimpse of their July 4 celebrations with their sons, Alexander and James.— EntertainmentNow (@EntertnmentNow) July 5, 2026
The post Richard Gere’s Wife… https://t.co/ktGl4cQAhQ pic.twitter.com/FyJXQf6dyG
Двамата отпразнуваха Деня на независимостта заедно със синовете си Александър, на 7 години, и Джеймс, на 6 години. Семейството си организира пикник на плажа, а по-късно Ричард и Алехандра заснеха множество кадри на момчетата, докато наблюдаваха празничните фойерверки.
Richard Gere and Wife Alejandra Silva Offer Rare Look at Family Time with Their Kids After Leaving L.A. for Spain https://t.co/xOUYbnkRYR— People (@people) July 5, 2026
„Дълбоко съм благодарна за живота, който изградихме между две държави, две култури и толкова много хора, които обичаме“, написа Алехандра към съвместната им публикация в Instagram.
„Днес празнуваме връзката, семейството, приятелството и всичко, което ни напомня, че домът не е само място, а хората, които носим в сърцата си. Честит Четвърти юли на нашето семейство и приятели в Съединените щати!“
По-рано същия ден съпрузите, които са съпредседатели на фондация „Гиър“, се насладиха на разходка сред природата.
Richard Gere, 76, and wife Alejandra, 43, share rare family snap during Fourth of July celebration https://t.co/NuBJ7l7siL— Daily Mail (@DailyMail) July 6, 2026
„Според мен най-хубавите уикенди не се нуждаят от големи планове“, написа Алехандра.
„Просто качествено време, природа, спокойни разговори и радостта да стигнеш до края на пътя с човека, когото обичаш най-много. Защото в крайна сметка истинската дестинация винаги са хората, които обичаме. Изчакайте до края... ще видите.“