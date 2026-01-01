Ричард Гиър сподели рядка семейна снимка, на която позира с третата си съпруга Алехандра Гиър и двамата им сина по време на разходка с лодка край Статуята на свободата в Ню Йорк по случай националния празник на САЩ – Четвърти юли.

Следващия месец актьорът ще навърши 77 години, което означава, че е с 34 години по-възрастен от съпругата си Алехандра, за която се ожени преди осем години.

Двамата отпразнуваха Деня на независимостта заедно със синовете си Александър, на 7 години, и Джеймс, на 6 години. Семейството си организира пикник на плажа, а по-късно Ричард и Алехандра заснеха множество кадри на момчетата, докато наблюдаваха празничните фойерверки.

„Дълбоко съм благодарна за живота, който изградихме между две държави, две култури и толкова много хора, които обичаме“, написа Алехандра към съвместната им публикация в Instagram.

„Днес празнуваме връзката, семейството, приятелството и всичко, което ни напомня, че домът не е само място, а хората, които носим в сърцата си. Честит Четвърти юли на нашето семейство и приятели в Съединените щати!“

По-рано същия ден съпрузите, които са съпредседатели на фондация „Гиър“, се насладиха на разходка сред природата.

„Според мен най-хубавите уикенди не се нуждаят от големи планове“, написа Алехандра.

„Просто качествено време, природа, спокойни разговори и радостта да стигнеш до края на пътя с човека, когото обичаш най-много. Защото в крайна сметка истинската дестинация винаги са хората, които обичаме. Изчакайте до края... ще видите.“