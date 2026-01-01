Изследване на Калифорнийския университет в Дейвис (UCD) сочи, че добавянето на банан към смути от горски плодове може значително да намали хранителните ползи от напитката, тъй като бананът потиска усвояването на антиоксиданти, наречени флаваноли.

Флаванолите се съдържат в растителни храни като горски плодове, чай, какао, ябълки, круши и праскови и се свързват с ползи за сърдечно-съдовото здраве и когнитивната функция. В контролирано проучване, публикувано в научното списание "Food and Function" през 2023 г., изследователите дали на осем участници или богато на флаваноли смути от горски плодове, или капсула с чист флаванол. Резултатите показали, че при консумация на смути от банан и горски плодове нивата на флаваноловите метаболити в кръвта на участниците са били с 84 процента по-ниски в сравнение с приема на чист флаванол.

Според изследователите ефектът вероятно се дължи на ензим, наречен полифенол оксидаза (ПФО), който участва в процеса на потъмняване на обелен банан и "изчиства" наличните флаваноли, преди те да успеят да окажат полезно въздействие върху организма. Допълнителни експерименти показали, че смути от банан и горски плодове, оставено на стайна температура за час, съдържа по-малко флаваноли от смути само от горски плодове, докато при потискане на ензима нивата на флаванолите се запазват.

За да проверят дали ефектът настъпва и в стомаха, изследователите провели тест с 11 участници, които консумирали отделно напитка от банан и напитка от горски плодове едновременно. Резултатите показали намалени нива на флаваноловите метаболити в кръвта дори при това разделно консумиране в сравнение със случаите, когато участниците не пиели банановата напитка. Изследването е проведено само сред малка група мъже, но според учените от UCD резултатите заслужават допълнително проучване.

Изследователите заключават, че за максимална полза за здравето е важно да се обръща внимание не само на избора на плодове и растителни продукти, но и на начина на тяхното приготвяне, съхранение и консумация.