Кораб заседна в Ормузкия проток, след като не спази одобрения от Иран маршрут за преминаване, съобщи днес иранската държавна телевизия, цитирана от Ройтерс.

В репортажа въпросният плавателен съд е идентифициран като чуждестранен контейнеровоз. Други подробности не бяха дадени.

В информацията отново се посочва, че превозвачите трябва да следват инструкциите на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция за преминаване през Ормузкия проток.

Новината дойде на фона на нарастващото напрежение, свързано с този ключов морски път, който според временното споразумение между Иран и САЩ трябваше да бъде отворен за свободно преминаване на кораби, отбелязва Ройтерс.

През уикенда обаче в Близкия изток се разразиха остри спорове, след като Оман и агенция на ООН се опитаха да отворят нов маршрут през протока в близост до оманското крайбрежие.

Ормузкият проток е тесен морски проход между Оман и Иран, който свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. През него преминава значителна част от световната търговия с петрол и втечнен природен газ, което го прави един от най-важните енергийни коридори в света.

Всеки ден през протока се транспортират милиони барели суров петрол, добиван основно от Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Обединените арабски емирства и самия Иран. Поради стратегическото си значение районът често е обект на напрежение и военни инциденти.

Иран периодично е заплашвал да блокира протока в отговор на санкции и политически конфликти, но подобен ход би имал сериозни последици за глобалните енергийни пазари. Затова сигурността на корабоплаването в района остава ключов международен приоритет, в който участват военноморски сили на различни държави.