Ормузкият проток ще остане със статут на военна зона поне до 9 юли въпреки крехкото примирие между САЩ и Иран, съобщиха двете глобални организации за социален диалог между работниците и работодателите в корабоплаването, цитирани от Франс прес.

"Това решение отчита значителния и продължаващ риск за живота на моряците и бързо променящата се ситуация в региона“, се посочва в съвместно изявление на Международната федерация на транспортните работници и Съвместната група за преговори, която представлява работодателите в корабоплаването.

Статутът се отнася за около 15 000 търговски кораба по света, чиито компании са сключили колективни трудови договори. Съгласно тези споразумения моряците, които плават в обявени за военни зони райони, получават двойно възнаграждение и имат право да откажат да отплават, както и да поискат репатриране за сметка на работодателя.

Ормузкият проток беше определен като зона на военни операции на 5 март, четири дни след първите атаки срещу търговски кораби, преминаващи през него.

След 1 март търговското корабоплаване беше сериозно засегнато, след като Иран затвори протока в отговор на ударите на САЩ и Израел. По време на конфликта са загинали най-малко 14 моряци, а над 40 кораба са били атакувани.

За последно атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток имаше миналата седмица.

Ормузкият проток е тесен морски проход между Оман и Иран, който свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. През него преминава значителна част от световната търговия с петрол и втечнен природен газ, което го прави един от най-важните енергийни коридори в света.

Всеки ден през протока се транспортират милиони барели суров петрол, добиван основно от Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Обединените арабски емирства и самия Иран. Поради стратегическото си значение районът често е обект на напрежение и военни инциденти.

Иран периодично е заплашвал да блокира протока в отговор на санкции и политически конфликти, но подобен ход би имал сериозни последици за глобалните енергийни пазари. Затова сигурността на корабоплаването в района остава ключов международен приоритет, в който участват военноморски сили на различни държави.