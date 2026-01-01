Черногорски моряци са блокирани на кораб в Ормузкия проток от повече от два месеца, въпреки подписването на меморандума между САЩ и Иран за отваряне на водния път, съобщава агенция МИНА.

Министерството на външните работи на Черна гора съобщи за телевизия Виести, че към момента не може да се каже кога корабът ще бъде освободен, въпреки сигналите за стабилизация на ситуацията около Ормузкия проток.

Според Министерството на външните работи моряците са в добро здраве и поддържат постоянен контакт със семействата си.

Черногорските институции са в постоянен контакт с компанията за морски транспорт, международните партньори и семействата на моряците и полагат всички усилия, за да осигурят безопасното им завръщане у дома възможно най-скоро.

Според данни на Международна морска организация вследствие на кризата в района бяха блокирани стотици плавателни съдове и хиляди моряци. По оценки на организацията близо 600 кораба и около 11 000 морски лица са останали в капан в Персийския залив и Ормузкия проток.

Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за разбирателство, който предвижда постепенно възстановяване на корабоплаването и създаване на безопасни маршрути за преминаване. Въпреки това експерти предупреждават, че пълното нормализиране на трафика ще отнеме време заради останалите рискове, включително минирани участъци и необходимостта корабите да преминават по временни коридори, координирани от Оман и Международната морска организация.

Поради тези причини част от корабите продължават да чакат разрешение за безопасно преминаване, въпреки признаците за постепенно възстановяване на корабния трафик през стратегическия воден път.