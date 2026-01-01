Шестнадесет деца, които според разследващите „приличали почти на диви животни“, бяха спасени от малка, порутена къща в щата Охайо. Обвнени са четирима възрастни.

Шокиращото откритие е направено във вторник сутринта от служители на шерифската служба на окръг Винтън при изпълнение на заповед за претърсване в рамките на текущо разследване.

Главният прокурор на Охайо Анди Уилсън описа гледката в дома като „чисто зло“.

„Условия, които човек трудно може да си представи, че са обитавани от хора, камо ли от деца“, заяви той.

По думите му някои от откритите деца дори не можели да говорят.

„Беше ужасно. Приличаха почти на диви животни“, каза още Уилсън.

По случая са обвинени двама родители и баба и дядо – Гари Сайдърс-младши, Гари Сайдърс-старши, Кристина Сайдърс и Елизабет Сайдърс. Срещу всеки от тях са повдигнати по 17 обвинения за застрашаване на деца – тежко престъпление от втора степен.

Къщата се намира в малкото градче Хамдън с население под 1000 души, на около 100 километра югоизточно от Колумбъс.

Според прокурора Уилям Арчър обвиненията са за тежко престъпление, тъй като възрастните са причинили на децата „сериозни физически увреждания“.

По думите на шерифа на окръг Винтън Райън Кейн следователите са открили малка стая, в която смятат, че децата са били държани близо четири години.

„Повечето селскостопански животни се отглеждат при по-добри условия от тези деца“, заяви Кейн.

Според властите децата са на възраст между 18 месеца и 18 години. Сред тях има както момчета, така и момичета.

Няколко от тях са били в тежко състояние при откриването им, а две деца са транспортирани с медицински хеликоптер до специализирани травматологични центрове заради сериозните си наранявания.

На въпрос за емоционалното състояние на децата главният прокурор Уилсън заяви, че първостепенната задача на екипите е била да им бъде осигурена спешна медицинска помощ заради тежкото им физическо състояние.

Разследващите не уточниха каква е родствената връзка между всички деца, но категорично заявиха, че случаят не е свързан с трафик на хора.

Според властите четиримата арестувани не са местни жители и изглежда са водили скитнически начин на живот.

„Нашите деца заслужават по-добро от своите родители, настойници и попечители. Никое дете не бива да живее при подобни условия“, заяви прокурорът Арчър.

Той допълни, че прокуратурата ще направи всичко възможно децата да получат необходимите грижи и подкрепа, а виновните ще бъдат преследвани „с цялата строгост на закона“.

Тери Сайдърс, роднина на семейството, каза пред NBC News, че не е имала контакт с тях поне осем години.

„Знаех, че малкият Гари има деца, но не си спомням някога да съм се срещала с тях. Бях чувала, че семейството има много деца, но никога не съм предполагала, че са толкова много“, разказа тя.

Четиримата обвиняеми се явиха пред съда в окръг Винтън в сряда и остават в ареста. Съдът определи гаранция в размер на 300 000 долара за всеки от тях.

В последваща информация разследващите съобщиха, че смятат, че семейство Сайдърс е живяло в различни окръзи на Охайо от 2008 г. насам и умишлено е избягвало създаването на медицински и административни досиета.