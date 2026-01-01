Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново пристъпва към незабавното прилагане на място на издадената заповед за прилагане на принудителна административна мярка – спиране на дейността на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на „Кроношпан България“ ЕООД във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

След извършен анализ е установено, че представеният от дружеството документ, определен от него като план за безопасно спиране, не отговаря по съдържание и обхват на изискването на РИОСВ – Велико Търново за план за безопасно спиране по смисъла на наложената принудителна административна мярка и условията на действащото комплексно разрешително. В текста на документа „Кроношпан България“ си дава не по-малко от 58 дни за спирането на дейността на линията за ПДЧ, информират от екоминистерството.

Предвид това и с оглед гарантиране изпълнението на заповедта, РИОСВ – Велико Търново, със съдействието на органите на МВР, предприема незабавни действия за спиране на производствения процес – спиране на дейността на линията за ПДЧ, включително на съпътстващите съоръжения.

С цел осигуряване на безопасното техническо обезпечаване на процеса по спиране, РИОСВ – Велико Търново очаква съдействие от страна на „Кроношпан България“ ЕООД в качеството му на оператор на инсталацията, включително за прилагане на съответните технологични инструкции за спиране, съгласно изискванията на комплексното разрешително, отбелязват от МОСВ.

Действията се осъществяват в рамките на законовите правомощия на контролните органи и са насочени към защита на здравето на гражданите и опазване на околната среда.

Спирането на дейността на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на „Кроношпан България“ ЕООД във Велико Търново е поетапен процес, който ще продължи няколко дни с цел обезпечаване на гражданската безопасност и тази на работещите в предприятието, информират още от екоминистерството.

Вчера от МОСВ съобщиха, че РИОСВ – Велико Търново спира производствената дейност на линия за ПДЧ на "Кроношпан".

Мярката е наложена след извънредна проверка на 15 януари 2026 г. във връзка с постъпили сигнали от граждани за задимяване и разпространение на интензивни миризми на дървесина и лепила в жилищни райони на града. Със заповедта се спира производствената дейност на линия за ПДЧ, включваща сушилня, съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 45 MW и съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 3 MW.

Мярката влиза в сила от датата на връчване на заповедта и ще се прилага до привеждане на инсталацията в пълно съответствие с изискванията на Комплексното разрешително (№ 570-Н0/2018 г.). Като основание за нея се посочва, че е установено неизпълнение на Условие 9.4.1 от комплексното разрешително, според което всички дейности на площадката следва да се извършват по начин, недопускащ разпространение на миризми извън границите на производствената площадка.