/ БТА

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново пристъпва към незабавното прилагане на място на издадената заповед за прилагане на принудителна административна мярка – спиране на дейността на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на „Кроношпан България“ ЕООД във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

След извършен анализ е установено, че представеният от дружеството документ, определен от него като план за безопасно спиране, не отговаря по съдържание и обхват на изискването на РИОСВ – Велико Търново за план за безопасно спиране по смисъла на наложената принудителна административна мярка и условията на действащото комплексно разрешително. В текста на документа „Кроношпан България“ си дава не по-малко от 58 дни за спирането на дейността на линията за ПДЧ, информират от екоминистерството.

Предвид това и с оглед гарантиране изпълнението на заповедта, РИОСВ – Велико Търново, със съдействието на органите на МВР, предприема незабавни действия за спиране на производствения процес – спиране на дейността на линията за ПДЧ, включително на съпътстващите съоръжения.

С цел осигуряване на безопасното техническо обезпечаване на процеса по спиране, РИОСВ – Велико Търново очаква съдействие от страна на „Кроношпан България“ ЕООД в качеството му на оператор на инсталацията, включително за прилагане на съответните технологични инструкции за спиране, съгласно изискванията на комплексното разрешително, отбелязват от МОСВ.

Действията се осъществяват в рамките на законовите правомощия на контролните органи и са насочени към защита на здравето на гражданите и опазване на околната среда.

Спирането на дейността на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на „Кроношпан България“ ЕООД във Велико Търново е поетапен процес, който ще продължи няколко дни с цел обезпечаване на гражданската безопасност и тази на работещите в предприятието, информират още от екоминистерството.

Вчера от МОСВ съобщиха, че РИОСВ – Велико Търново спира производствената дейност на линия за ПДЧ на "Кроношпан". 

Мярката е наложена след извънредна проверка на 15 януари 2026 г. във връзка с постъпили сигнали от граждани за задимяване и разпространение на интензивни миризми на дървесина и лепила в жилищни райони на града. Със заповедта се спира производствената дейност на линия за ПДЧ, включваща сушилня, съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 45 MW и съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 3 MW.

Мярката влиза в сила от датата на връчване на заповедта и ще се прилага до привеждане на инсталацията в пълно съответствие с изискванията на Комплексното разрешително (№ 570-Н0/2018 г.). Като основание за нея се посочва, че е установено неизпълнение на Условие 9.4.1 от комплексното разрешително, според което всички дейности на площадката следва да се извършват по начин, недопускащ разпространение на миризми извън границите на производствената площадка.

Последвайте ни

България