12-годишно момче пострада при катастрофа в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 15 септември около 17:55 ч. на ул. "Княз Александър Батенберг" на кръстовището с ул. "Ген.Столетов".

Ударът е бил между автобус и кола. Пострадало е возещото се на задна седалка в автомобила 12-годишно момиче, което е било прегледано от медицински екип и освободено.

Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Местопроизшествието е посетено и обслужено от екип на сектор "Пътна полиция".