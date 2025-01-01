36-годишен мотоциклетист от с. Долно Козарево е с опасност за живота след катастрофа в община Омуртаг, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 15:15 ч. на 13 септември на пътя Котел-Омуртаг. По първоначални данни водачът на мотоциклета е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в правомерно движещ се там лек автомобил, управляван от 36-годишен мъж от Ямбол.

Мотоциклетистът е приет в МБАЛ-Търговище с фрактури на ребра, на череп и с травма на белия дроб, с опасност за живота.

Пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни.

По случая се води разследване.