52-годишен мъж от гр. Връбница е с опасност за живота след катастрофа между камион и трактор, съобщиха от полицията.

Иницидентът е станал около 06:30 ч. на 12 септември на пътя между селата Звездица и Величка. 66-годишният водач на камиона не спазил необходимата дистанция и се блъснал в движещ се пред него трактор с прикачено ремарке, нерегистрирано по надлежния ред. Вследствие на удара тракторът се преобърнал върху пътното платно.

Шофьорът на трактора е приет в МБАЛ-Търговище с фрактури на ребра, пневмоторакс на бял дроб и разкъсно-контузна рана на главата, с опасност за живота.

Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни. На водача на трактора е издаден талон за вземане на кръвна проба за химически анализ.

По случая се води разследване.