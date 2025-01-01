Тежка катастрофа с една жертва е станала на столичния бул. "Ботевградско шосе" около 09:30 ч. днес.

На кадри, публикувани в социалните мрежи, се вижда лека кола, разполовена на две. По първоначални данни шофьорът е самокатастрофирал и се е ударил в дърво.

Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики написа във Facebook, че водачът се е движил със скорост от 218 км/ч, а колата е била със спортни гуми с гладка повърхност, лишена от всякакви шарки, канали или нарези.













































По пътното платно са разпилени безброй части, движението в района е затруднено.

Причините за инцидента се изясняват.