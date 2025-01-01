Двама румънски граждани – мъж и жена - са загиналите при тежката катастрофа в Прохода на Републиката. Това съобщи NOVA. Произшествието е станало около 16:00 часа в неделя, в участъка между селата Въглевци и Вонеща вода. Катастрофирали са три леки автомобила, движещи се в посока Русе, и насрещно движещ се товарен автомобил, управляван от 52-годишен мъж от Стара Загора.

Тежка катастрофа с две жертви на Прохода на Републиката

В резултат на сблъсъка на място са починали водачът на един от леките автомобили – 39-годишен румънски гражданин, както и 40-годишната му спътничка. На останалите водачи са направени тестове за употреба на алкохол. Пробите са отрицателни.

Причините за произшествието се изясняват. По случая е започнато досъдебно производство.