Тежка катастрофа временно затвори временно Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало около 16:00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода.

По първоначална информация са се ударили три леки автомобила, с румънска регистрация, и един товарен. Има двама загинали.

Движението в Прохода на Републиката е възстановено, слeд като беше временно ограничено заради катастрофа с двама загинали, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.