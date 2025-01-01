Ограничено е движението през Прохода на Републиката, в района на село Вонеща вода поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Заради верижна катастрофа между три леки автомобила, движението за колите се пренасочва през прохода "Шипка" или по обходен маршрут, уточниха за БТА от Областното пътно управление във Велико Търново.

Катастрофа затруднява движението по пътя София-Велико Търново

Шофьорите на тежкотоварни автомобили над 12 тона изчакват на място.

По първоначална информация има един пострадал човек. На мястото на инцидента полицията прави оглед.