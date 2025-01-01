Мотоциклетист е с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя Асеновград–Смолян, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 15 септември около 19:55 ч. е възникнало тежко пътнотранспортно произшествие.

41-годишният моторист от Асеновград е загубил контрол в завой и е излязъл извън платното за движение, след което се е ударил в крайпътната мантинела.

Той е с тежки наранявания и е транспортиран в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, с опасност за живота.

Работата по изясняване на причините за произшествието продължава. По случая е образувано досъдебно производство.