54-годишен шофьор от Сандански в нетрезво състояние е причинил катастрофа край село Дамяница, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал около 08:20 ч. на 17 септември на кръстовище между ПП 1 Е-79 и разклона за селото. Водачът излязъл на път с предимство, при което автомобилът му се врязал в кола, управлявана от 35-годишна жена от Сандански.

При удара е пострадала 50-годишната спътница на шофьорката. Тя е с контузия на ръката и е освободена за домашно лечение.

Пробата за алкохол на мъжа е отчела 3,69 промила в издишания въздух. Полевият тест на 35-годишната жена е отрицателен.

По случая се води разследване.