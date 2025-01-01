Водач и пътник са без опасност за живота след пътен инцидент на пътя Кърджали – Хасково при км. 301. 46-годишен от Стара Загора е управлявал влекач „Ман“ и е застигнал лек автомобил „Хюндай“, шофиран от 64-годишен жител на кърджалийското село Падало.

От удара отзад леката кола е излязла в дясно извън платното по посоката си на движение. Пострадали са водачът на лекия автомобил и возещият се на предната седалка негов връстник и съселянин.

Двамата са прегледани и отказват хоспитализация.

Съставени са актове. Пробите и на двамата водачи са отрицателни.