Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че удължава ултиматума към Иран да деблокира морския трафик в Ормузкия проток до 6 април, предадоха световните агенции.

Тръмп заяви освен това, че ще разпореди спиране на ударите до 6 април по енергийните обекти на Иран. Президентът на САЩ поясни, че под ирански енергийни обекти има предвид електрическите централи на Иран.

48-часов ултиматум за Ормузкия проток: Тръмп заплаши Иран

Той каза, че прави това по искане на иранското правителство.

Ултиматумът ще изтече в 20 ч. източноамериканско време на 6 април, каза още Тръмп.

"Дискусиите продължават и противно на онова, което казват лъжливите медии, те протичат много добре", каза още Тръмп.