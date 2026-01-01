Само часове преди изтичането на крайния срок, високопоставен ирански източник заяви, че Техеран все още отказва да отвори отново протока без отстъпки от страна на САЩ, които досега не са били предложени.

Тръмп: Цяла цивилизация ще изчезне тази нощ - един от най-важните моменти в историята

Сирените за въздушна тревога в Бахрейн бяха задействани, а Обединените арабски емирства съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана са активирани заради заплаха от ракетни удари, предаде Ройтерс.

Очевидци казаха пред репортер на британската новинарска агенция, че в катарската столица Доха са се чули взривове.

Иранци образуваха живи вериги, за да защитят електроцентрали, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари по енергийната инфраструктура, се вижда на кадри, публикувани от държавни медии, предаде АФП.

На 39-ия ден от войната в Близкия изток, след кампания в интернет и чрез есемеси, властите заявиха, че над 14 милиона души са се записали за участие в човешките вериги.

Тази информация, както и точният брой на участниците, не може да бъде проверена, отбеляза АФП. На снимки и видеа се виждат десетки хора на няколко места.

Официалната информационна агенция ИРНА показа хора, образували жива верига „в подкрепа на електроцентралите“ в град Бушехр в южната част на страната, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран.

Държавната телевизия и агенция Мехр показаха десетки хора пред главната електроцентрала в град Тебриз в северната част на страната, както и пред друга в Машхад в североизточната част.

Хора са се събрали и на главния мост над река в Ахваз в югозападната част на страната, съобщи Мехр.

Брайън Финукейн, бивш правен съветник в Държавния департамент на САЩ, който сега работи в International Crisis Group, заяви, че изказванията на Тръмп „биха могли правдоподобно да бъдат тълкувани като заплаха за извършване на геноцид“ съгласно американското и международното право, предава Ройтерс.

Имаше противоречиви сигнали дали преговорите продължават. The Wall Street Journal и The New York Times се позоваха на източници от Близкия изток и Иран, според които те са се провалили, докато държавният Tehran Times съобщи, че все още текат.

Ирански представител заяви, че съобщенията все още са били разменяни чрез Пакистан до късния следобед.

Тайната служба на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че ще атакува израелските офшорни газови находища „Кариш“ и „Танин“ в отговор на очакваната американска ескалация на войната, предаде ДПА.

Находищата в Средиземно море са част от списък, публикуван онлайн от тайната служба. Той включва още три цели, които обаче са умишлено замъглени.

Надпис под снимката гласи: „03:30 часа в Техеран (03:00 часа българско време – бел. ред.); регионални лидери ще кажат на [американския президент Доналд] Тръмп: Лудо копеле, прекрати тази проклета война!“

Иранската агенция Тасним цитира военен източник, според когото Иран ще добави нефтопреработвателните съоръжения на саудитската държавна компания „Арамко“, както и нефтопроводите в Янбу (Саудитска Арабия) и Фуджайра (Обединени арабски емирства) към списъка си с цели, ако Тръмп атакува електроцентралите на страната.

По-рано посланикът на Иран в ООН, Амир Саеид Иравани, определи изявлението на Тръмп, че цялата иранска цивилизация ще загине във вторник вечер, като „дълбоко безотговорно“ и „изключително тревожно“.

Говорейки пред Съвета за сигурност на ООН, той заяви, че „подобна реторика не подхожда на никой политически лидер“.

Отделно, говорител на ООН съобщи, че генералният секретар на организацията Антониу Гутериш е „силно обезпокоен“ от изявлението на Тръмп.

„Няма военна цел, която да оправдава пълното разрушаване на инфраструктурата на едно общество или умишленото причиняване на страдание на цивилното население“, заяви говорителят Стефан Дюжарик по време на редовен брифинг.

Междувременно Кувейт призова населението си да избягва да излиза от полунощ до утре сутринта, предаде АФП.

Това предупреждение бе направено само няколко часа преди да изтече ултиматумът на Доналд Тръмп, който заплашва да унищожи жизненоважна инфраструктура в Иран.

„Министерството на вътрешните работи уведомява гражданите и жителите (чуждестранните граждани), че е от решаващо значение да останат по домовете си и да избягват да излизат, освен при крайна необходимост, от полунощ срещу вторник, 7 април, до 6:00 ч. сутринта в сряда, 8 април“, се казва в комюнике, публикувано в „Екс“.

По-късно премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф поиска от президента на САЩ Доналд Тръмп да удължи с две седмици крайния срок, който наложи на Иран да отвори Ормузкия проток.

"Дипломатическите усилия за мирно уреждане на продължаващата война в Близкия изток напредват стабилно, решително и енергично, като има вероятност да доведат до съществени резултати в близко бъдеще", написа Шариф в социалната мрежа "Екс".

"За да може дипломацията да следва своя ход, отправям искрена молба към президента Тръмп да удължи крайния срок с две седмици. Пакистан с цялата си искреност призовава иранските братя да отворят Ормузкия проток за същия период от две седмици като жест на добра воля. Призоваваме също така всички воюващи страни да спазват примирие навсякъде в продължение на две седмици, за да може дипломацията да постигне окончателно прекратяване на войната в интерес на дългосрочния мир и стабилността в региона", добави пакистанският лидер в публикацията си.

Пакистан беше основният посредник в обмена на предложения между Техеран и Вашингтон, но досега нямаше никакви изгледи за постигането на компромис.

Иран гледа положително на искането на Пакистан за двуседмично примирие, заяви за Ройтерс високопоставен представител на Ислямската република.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви за новинарския сайт "Аксиос", че президентът Тръмп е бил информиран за предложението на пакистанския премиер и че предстои да бъде даден отговор.