Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че тази нощ Иран и персийската цивилизация ще бъдат унищожени.

"Една цяла цивилизация ще изчезне тази нощ и никога повече няма да бъде възстановена. Не искам това да се случи, но вероятно ще стане. Въпреки това сега, когато имаме пълна и тотална смяна на режима, при която ще надделеят различни, по-умни и по-малко радикализирани умове, може би може да се случи нещо наистина революционно и прекрасно - кой знае? Ще разберем тази нощ - един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. 47 години изнудване, корупция и смърт най-накрая ще приключат. Бог да благослови великия народ на Иран", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Припомняме, че вчера той заяви, че Ислямската република може да бъде "унищожена за една нощ", като подобен удар да бъде нанесен "може би още във вторник през нощта".