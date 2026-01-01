Президентът на Ислямска република Иран Масуд Пезешкиан заяви, че той и 14 милиона иранци са готови да жертват живота си в защита на страната си.
"Повече от 14 милиона смели иранци до този момент са заявили готовност да жертват живота си в защита на Иран. И аз съм бил, съм и ще бъда готов да дам живота си за Иран", написа Пезешкиан в "Екс".
More than 14 million proud Iranians have so far registered to sacrifice their lives to defend Iran. I too have been, am, and will remain devoted to giving my life for Iran. https://t.co/B9GBHAAEMu— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 7, 2026
Ислямската република има население от около 90 милиона души.