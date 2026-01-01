БГНЕС / EPA

Президентът на Ислямска република Иран Масуд Пезешкиан заяви, че той и 14 милиона иранци са готови да жертват живота си в защита на страната си.

"Повече от 14 милиона смели иранци до този момент са заявили готовност да жертват живота си в защита на Иран. И аз съм бил, съм и ще бъда готов да дам живота си за Иран", написа Пезешкиан в "Екс".

Ислямската република има население от около 90 милиона души.

 

Последвайте ни

Свят