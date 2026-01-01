Иранската армия отхвърли "арогантните изказвания" на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че "Иран може да бъде унищожен за една нощ". Те "нямат ефект" върху нейните операции, заявиха иранските въоръжени сили, цитирани от Франс прес.

"Грубите и арогантни изказвания, както и неоснователните заплахи на объркания американски президент, който се намира в безизходица и оправдава поредицата от поражения на американската армия, нямат никакво влияние върху продължаването на офанзивата и смазващите операции" на армията на Ислямската република, заяви говорителят на командването на иранските въоръжени сили, цитиран от държавното радио и телевизия.

По-рано Тръмп беше уверил, че армията може да унищожи иранските мостове и електроцентрали за четири часа, ако Техеран не отвори в срока на поставения от него ултиматум Ормузкия проток, през който обикновено преминава една пета от световния суров петрол.